«Миссис Россия — 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Победительница конкурса «Миссис Россия — 2019» Екатерина Нишанова опубликовала новый пост в своем Instagram, рассказав об эмоциях после финала мероприятия.
По словам Нишановой, конкурс пролетел незаметно. Подготовка к мероприятию заняла шесть месяцев, было потрачено много сил, вложено огромное количество ресурсов. А потом все произошло слишком быстро.
— Не верится, что это финал, — пишет победительница.
Нишанова признается, что ее переполняют эмоции. Она чувствует счастье и, конечно, гордость за себя.
— Мои ощущения — эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно, — делится с подписчиками «Миссис Россия — 2019».
Кроме того, Нишанова поблагодарила всех, кто помогал ей во время конкурса, за поддержку. А также сказала спасибо организаторам конкурса «за возможность нашим мамам раскрыть в себе потенциал и почувствовать себя королевами».
Напоминаем, что итоги конкурса «Миссис Россия — 2019» были подведены 11 августа. Победительницей стала 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика.
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