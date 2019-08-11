Артем Дзюба исполнил мечту неизлечимо больного фаната
22-летний фанат питерского футбольного клуба «Зенит» Кирилл Шукшин, который страдает от неизлечимого заболевания — миодистрофии Дюшенна, мечтал увидеть своего кумира Артема Дзюбу.
Неравнодушные болельщики рассказали о мечте Кирилла в социальных сетях, после чего «Зенит» решил исполнить мечту фаната и организовал встречу.
Представители «Зенита» пригласили Шукшина и его маму на матч с «Динамо» в Москву. На встрече с представителями команды Кирилла ждал сюрприз: Дзюба появился там лично, подарил фанату футболку со своим автографом и поблагодарил Шукшина за преданность клубу, пишет РЕН ТВ.
Матч «Зенит» — «Динамо» завершился со счетом 2:0 в пользу питерской команды. Во время матча болельщики «Зенита» почтили память погибших на подлодке «Курск».
Читайте также: «Локомотив» победил «Урал» в матче пятого тура чемпионата России по футболу