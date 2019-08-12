Сын актера Алена Делона рассказал о состоянии отца после инсульта
Младший сын французского актера Алена Делона Ален-Фабьен Делон сообщил на своей странице в соцсети о состоянии отца, который недавно перенес инсульт.
Сын артиста написал, что папе сейчас намного лучше, он идет на поправку.
— Спасибо всем за все ваши послания поддержки, которые радуют сердце. Как видите, Ален Делон чувствует себя все лучше и лучше. Он целует вас всех, — поделился Ален-Фабьен в Instagram в разделе Stories.
На опубликованном фото похудевший Ален Делон улыбается, сидя в кресле после перенесенной операции.
Информация о резком ухудшении здоровья всемирно известного актера появилась в начале лета. Ранее старший сын 83-летнего артиста сообщил, что отец проходит курс лечения в швейцарской клинике после перенесенного несколько недель назад инсульта с кровоизлиянием в мозг.
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