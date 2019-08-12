Первый в мире беспилотный катафалк создали российские студенты
Российские студенты разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina, он развивает скорость до 5 километров в час, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы «Автонет».
— Разработчиками первого в мире беспилотного катафалка выступили студенты одного из вузов Сибири. Проект будет отправлен на доработку. Также НТИ «Автонет» даст возможность команде проконсультироваться с более опытными профессионалами из МАДИ, «Яндекса», «Камаза» и других компаний, — сообщил собеседник РИА Новости.
Также в НТИ «Автонет» есть проект беспилотных снегоуборщиков и комбайнов и поступают предложения по технологиям складской беспилотной техники.
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