Психолог Минздрава рассказал, как подготовить ребенка к школьной жизни

Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко рассказал, как настроить ребенка на обучение в школе.

В первую очередь, поясняет эксперт, нужно постепенно снижать родительский контроль, чтобы позволить несовершеннолетнему научиться действовать самостоятельно. По словам Зинченко, ребенок воспринимает новую, школьную жизнь двояко: для него это и игра, в ходе которой он познает что-то интересное, и возможность проявить свои способности через обучение и соблюдение правил.

— При этом учеба требует от ребенка усидчивости, внимания и умения учиться, — подчеркнул психолог.

Когда речь заходит о грамотном выстраивании отношений со сверстниками, родителям стоит обратить внимание ребенка на интересы других детей. Это позволит понять, могут ли у ребят быть общие интересы.

Специалист также выразил уверенность, что ругать подрастающее поколение без веских оснований недопустимо.

— Например, при наличии у ребенка хороших знаний, успехи в школе могут быть не такими радужными, как ожидали родители. Связано это зачастую с тем, что ребенку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока, — пояснил Зинченко и добавил, что в этом случае лучше вовремя понять первопричину проблемы, а не браниться, усугубляя ситуацию.

И, напротив, отмечает эксперт, хвалить ребенка нужно не только за достижения, но и за старания. Это особенно важно в первый год обучения, поскольку в перспективе родителям будет легче помогать ему с возникающими на жизненном пути трудностями. Об этом пишет RT.

Читайте также: Психолог рассказал, как подготовить ребенка к началу учебного года