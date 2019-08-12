Американка может умереть от поворота головы из-за редкой болезни

Американке Рейчел Пигхиллз диагностировали редкое заболевание, которое может грозить ей смертью от неаккуратного поворота головы.

У женщины нестабильность срединного атлантоосевого сустава. Он расположен между первым и вторым шейными позвонками. При каждом повороте головы атланто-затылочное сочленение, которое соединяет затылочкную кость и первый позвонок, смещается. Если Рейчел не будет соблюдать осторожность, ее череп может полностью отделиться от позвоночника.

Женщина признается, что постоянно испытывает страх.

— Чувствую себя так, будто ничего не могу делать. Я хожу на работу на несколько часов, затем возвращаюсь домой и лежу на диване. Больше ничего не делаю, — поделилась Рейчел Пигхиллз.

Она носит шейный корсет, ограничивающий подвижность головы, но его нельзя использовать дольше четырех часов.

Женщина часто попадала в больницу на протяжении последних двух лет. Медики выявляли несколько разных болезней, которые в итоге и привели к нестабильности срединного атлантоосевого сустава. Диагноз редкий, поэтому врачей, которые могут провести операцию, крайне мало: как отмечает The Mirror, только три специалиста во всем мире. Рейчел надеется собрать почти 140 тысяч фунтов, чтобы попасть к одному из них в Барселоне.

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