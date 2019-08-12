Средний чек россиян в магазинах достиг минимума с августа 2018 года
Средний чек россиян за один поход в магазин уменьшился в июле 2019 года на десять рублей по сравнению с июнем. Таким образом, покупки обходятся гражданам в среднем в 546 рублей, что является самым низким показателем с августа 2018 года. Тогда средний чек достигал 537 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Президент компании Андрей Милехин объяснил, что размер чека пошел на спад по причине удешевления овощей и фруктов.
— Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств, — заявил глава организации.
Отмечается, что в июле увеличение среднего чека произошло только в Дальневосточном федеральном округе (до 650 рублей). В Москве он составляет 707 рублей. Так, в годовом выражении показатель уменьшился на 1,9 процента. В Санкт-Петербурге он снизился на 0,9 процента (до 698 рублей).
В исследовании «Ромира» приняли участие 40 тысяч жителей страны из 220 городов с населением свыше десяти тысяч человек.
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