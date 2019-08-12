Зарегистрирована стартовая площадка под реновацию на юго-западе столицы
Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет стартовую площадку под реновацию жилищного фонда.
Земельный участок площадью 3790 квадратных метров расположен на юго-западе Москвы в районе Коньково по адресу: улица Введенского, владение 13в.
На сегодняшний день в Москве утверждено порядка 338 стартовых площадок под строительство недвижимости по программе реновации. Потенциал строительства составляет более 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости.
— Программа обновления жилищного фонда Москвы имеет особое социальное значение, поэтому определенные для ее реализации стартовые площадки, в границах которых будут построены объекты реновации, находятся на контроле специально сформированного в столичном Росреестре подразделения, — отметил исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по Москве Виталий Матевосян.
Он также отметил, что документы, поступающие по программе реновации, регистрируются в течение трех дней.
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