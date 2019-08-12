Алексей Немерюк: Баланс спроса и предложения сохраняется по всем товарам

Пять лет назад были введены первые санкции в отношении России. Коснулись они в первую очередь продовольствия. Привычные итальянские сыры, польские яблоки, норвежскую рыбу заменили на российские и белорусские аналоги, товары из Казахстана и стран-партнеров, готовых поставлять продукты питания на наш рынок. «Подтянулись» и отечественные товаропроизводители, а в словарный обиход горожан вошло слово «импортозамещение». Что и как заменяли в эти годы, выясняла «ВМ».

На прилавках магазинов и рынков прочно обосновались подмосковные огурцы и зелень, краснодарские яблоки и помидоры, крымские персики, саратовская мука и макароны, тульские пряники, белгородские ягоды, дальневосточная рыба и многое другое. Самыми сложными для замещения оказались сыры, говядина, рыба, экзотические ягоды и фрукты. Однако их потребление не уменьшилось. Москвичи по-прежнему включают их в свой рацион, о чем свидетельствуют данные Мосгорстата.

— Ежегодно российская столица потребляет более 12 миллионов тонн продовольствия, — приводит цифры первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

За пять лет московские власти наработали хорошую практику поставок продовольствия из регионов нашей страны.

— И если пять лет назад мы на 20 процентов зависели от импорта поставщиков по рыбной продукции, то теперь это вдвое меньший объем. По молочке уменьшили зависимость от иностранных поставщиков более чем в полтора раза, втрое снизился ввоз импортной мясной продукции, — продолжает он.

По словам Алексея Немерюка, снабжают столицу преимущественно российские регионы, есть товары и заграничного происхождения.

— На рынке города баланс спроса и предложения в последние годы сохраняется по всем товарам, поставки идут без перебоев, их стараемся разнообразить и увеличить, — отмечает министр. — Преимущественно за счет отечественного производителя обеспечиваются потребности города в молоке, сахаре, подсолнечном масле, гречневой крупе и яйце.

Пшеницу в Москву привозят из 19 регионов России: Оренбургской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Рязанской областей и Казахстана. Из Юго-Восточной Азии к нам везут рис, есть европейская продукция, товары из Китая и Казахстана.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Москвичи стали больше потреблять мяса и рыбы. Продукция российских товаропроизводителей пришлась им по душе, вкусу и кошельку. За пять лет она, кстати, успешно заменила зарубежные аналоги. По данным городского Департамента торговли и услуг, поставки отечественной рыбы на московский рынок идут из Мурманской области, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Калининградской, Сахалинской, Московской областей и Карелии. Есть и иностранная продукция, которую везут к нам из Чили, Китая, Гренландии и с Фарерских островов.

Импорт есть и в части поставок фруктов и ягод, хотя московский рынок балуют продукцией из Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Дагестана. Иностранные дары природы поступают к нам из Эквадора, Турции, Белоруссии и Азербайджана.

Продвинуть отечественное продовольствие и дать его распробовать столичному потребителю помогают ярмарки выходного дня, региональные и специализированные ярмарки, фестивали цикла «Московские сезоны».

Фото: Официальный Twitter Сергея Собянина (https://twitter.com/MosSobyanin)

— Для проведения региональных ярмарок по предложениям префектур формируется адресный перечень площадок, предназначенных для ярмарок. Всего в настоящее время в Москве работает свыше сотни сельскохозяйственных ярмарок, а площадки открыты для жителей и гостей столицы во всех 12 столичных округах, в том числе в Новой Москве, — добавляет Алексей Немерюк.

На ярмарках реализуется продукция 50 регионов страны, преимущественно из областей Центрального федерального округа. Места на ярмарках предоставляются бесплатно, и это хороший повод для фермеров приехать в Москву и представить свою продукцию на столичном рынке.

КСТАТИ

Столица оказывает адресную социальную помощь москвичам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми, а также другим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в поддержке. Среди мер — продовольственная помощь с использованием электронного социального сертификата. На него зачисляются условные баллы, соответствующие денежному эквиваленту. В 2015–2017 году размер адресной продовольственной помощи на человека в денежном эквиваленте составлял 1000 рублей, в 2018 году размер адресной продовольственной помощи увеличился и составил 2000 рублей. В 2019 году размер адресной продовольственной помощи сохранился на уровне 2018 года.

ЦИФРА

84 соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве подписаны между правительством Москвы и администрациями регионов России. Департаментом торговли и услуг города осуществляется реализация 27 заключенных отраслевых соглашений в продовольственной сфере.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации:

— Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг России с уровня BBB- до BBB. Фактически агентство вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска страны 2014 года. А само решение Fitch является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста. Надеюсь, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами «большой тройки».