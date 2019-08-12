Москвичи научились выбирать лекарства

В Москве падают продажи лекарств. По итогам первого полугодия рынок сократился впервые с 2016 года — примерно на пять процентов.

В июне этого года продажи лекарств в аптеках России по сравнению с июнем 2018-го упали на 4,7 процента — до 386,6 млн упаковок. В розничных ценах это составило 73,9 млрд рублей, что на 2,4 процента ниже, чем за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствует отчет маркетингового агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка России.

— Падение связано с отсутствием роста реальных доходов населения на фоне подорожания товаров и услуг из-за повышения с 2019 года НДС, — заявил генеральный директор сети аптек Александр Филиппов. — В этих условиях потребителю приходится экономить и использовать имеющиеся у него запасы лекарств.

Андрей Звонков, врачтерапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет скорая», считает, что москвичи просто устали от жадности аптек.

— Сегодня аптека — это такой же магазин. И цель фармацевтов не помочь вам поправить здоровье, а увеличить выручку. Поэтому они предлагают не самые дешевые и эффективные средства, а самые дорогие. И это не так уж трудно, если учесть, что реклама этих средств постоянно идет в СМИ.

Но пациенты уже научились понимать разницу между лекарствами «модными» и дающими реальный эффект.

Жизнь научила разбираться.

По словам эксперта, москвичи также все чаще покупают дженерики — аналоги популярных средств с тем же действующим веществом.

— Они могут быть менее эффективны, но люди пытаются экономить. Все-таки в сегодняшних экономических реалиях огромное значение имеет именно цена препарата, — пояснил Звонков.

Главврач московской Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников дал советы, как сэкономить на лекарствах.

— Имеет смысл составлять список необходимых лекарств так же, как составляется список продуктов в магазины, — пояснил врач. — Но учтите: формировать список должен лечащий врач.

Также доктор посоветовал не покупать ненужные сопутствующие товары, препараты по акции, а также лекарства впрок — ведь существует срок годности.

— Не нужно обращать внимание на рекламу лекарств. Ведь 95 процентов всех рекламируемых препаратов — бесполезны. Их навязывание лишь способствует ненужным покупкам, — уверен доктор.

Эксперт призвал не доверять рекомендациям фармацевтов. Ведь для них главное — повысить выручку.

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