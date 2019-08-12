Риелторы назвали пять способов заработать на единственном жилье
Риелторы назвали пять основных способов получения дохода, имея в собственности единственное жилье.
Извлечь прибыль из квадратных метров можно, организовав в квартире семейный детский сад. По словам экспертов, родители часто сталкиваются с нехваткой мест в детсадах, в связи с чем нередко обращаются к услугам домашних садиков. Для данного вида бизнеса подойдут трех-, четырехкомнатные квартиры с обустроенной спальней, игровой комнатой, просторной кухней и медицинским блоком.
Кроме того, можно попробовать продавать снимки апартаментов на специализированных онлайн-базах фотографий — фотостоках. Стоимость одного снимка колеблется от четверти цента до нескольких сотен рублей.
Третий вариант — сдавать квартиры под проведение фотосессий и видеосъемок. Как правило, один съемочный день приносит собственнику 15–20 тысяч рублей.
Помимо прочего, сдавать в аренду можно и балконы на время проведения праздничных мероприятий.
Наконец, одну из комнат можно обустроить под складское помещение.
— Среднемесячная ставка аренды комнаты площадью 16–18 квадратных метров под склад составляет в спальном районе города порядка 15–20 тысяч рублей, — заявили «Ленте.ру» в агентстве недвижимости «Метриум».
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