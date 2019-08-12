Эксперты составили топ-5 самых популярных недорогих кроссоверов в России
Специалисты «Цена Авто» совместно с аналитическим агентством «АВТОСТАТ» назвали пять самых популярных кроссоверов со средней стоимостью два миллиона рублей.
Отмечается, что при составлении рейтинга использовались данные продаж новых машин сегмента SUV с начала 2019 года. Во внимание принимались рекомендованные розничные цены по всем модификациям.
Так, наиболее популярным автомобилем в вышеуказанной ценовой нише оказался Volkswagen Tiguan. В период с января по июль 2019 года его приобрели 19115 россиян.
Следом идет Toyota RAV4, которую купили 16637 граждан. На третьем месте — Mitsubishi Outlander (12802). Четвертая позиция топа досталась автомобилю Mazda CX-5 (11227). Замыкает пятерку самых востребованных кроссоверов Nissan X-Trail (11225).
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