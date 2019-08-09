Названы самые популярные внедорожники стоимостью более 5 миллионов рублей в России
Специалисты аналитического агентства «Автостат» по итогам последних семи месяцев этого года составили топ самых популярных в России внедорожников со средней ценой свыше 5 миллионов рублей.
Первое место в рейтинге занимает автомобиль Toyota Land Cruiser 200 — с января по июль россиянами были приобретены 3634 такие машины со средней стоимостью 5,4 миллиона рублей. На втором месте BMW Х5, 2821 единиц которого купили за отчетный период. Цена внедорожника составляет 5,1 миллиона рублей. Третье место заняла модель Lexus LX и 1978 проданных машин. Средняя цена автомобиля составляет 7,1 миллиона рублей.
Помимо этого, в десятку самых популярных новых внедорожников со средней стоимостью свыше 5 миллионов рублей входят: Porsche Cayenne, Mercedes-Benz GLS, BMW X6, Audi Q7, Land Rover Range Rover, Audi Q8 и BMW X7. Эта информация указана на сайте «Автостата».
Ранее автоэксперты составили рейтинг самых популярных в России новых иномарок.
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