Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок
Автоэксперты проанализировали показатели продаж новых легковых иномарок в России за первое полугодие текущего года и на основе этих данных составили рейтинг самых популярных машин иностранных брендов на отечественном рынке.
Пальма первенства досталась KIA – на автомобили этого бренда россияне потратили 148 миллиардов рублей. В тройке лидеров также оказались Toyota (119 миллиардов рублей) и Hyundai (107 миллиардов рублей. На Mercedes-Benz и BMW россияне потратили 87 и 81 миллиард рублей соответственно.
В целом на приобретение 598 тысяч новых легковых иномарок в России за полгода было потрачено 1,06 триллиона рублей, подсчитали в аналитическом агентстве «АВТОСТАТ».
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2019 года продажи легковых автомобилей с пробегом сократились в России на 1,4 процента.
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