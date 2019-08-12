Диво дивное, чудо чудное. Дворник из подмосковного Воскресенска «задолжала» два миллиарда рублей. Какой-то просто «дворлларовый миллиардер».

Причем деньги она «должна». В 2016 году московский Дорогомиловский суд обязал женщину выплатить долг в 1,82 миллиарда рублей плюс 127,4 миллиончика исполнительного сбора.

Сама, дура, виновата, тут же сказали обыватели. Закорючки свои, подписи эти, нечего ставить где попало.

А дело в том, что 47-летняя Светлана Бодрова (так зовут «миллиардершу») устраивалась несколько лет назад на работу курьером. Ей сказали подписать какие-то бумаги — она не читая подписала... Позже оказалось, что бумаги были «не просто так бумаги», а пропуск в мир больших денег и блистательных возможностей: Бодрова стала генеральным директором и учредителем компании.

Компания эта набрала долгов в банке аж на 32 миллиона долларов. И обанкротилась.

Настоящие хозяева фирмы свинтили в неизвестном направлении. А должницей осталась Светлана. Которая жила тем не менее своей тихой и далеко не богатой жизнью. Работала дворником в Воскресенске. Воспитывала одна маленького ребенка. Ни дворцов, ни лимузинов, ни фуа-гра — ничего такого судебные приставы не обнаружили во время обыска. Но тем не менее закон оказался суров. Должна — пусть платит.

С дворницкой зарплаты, составляющей 15 тысяч, половина уходит на погашение долга. Сколько тысяч лет, сколько жизней придется этой несчастной выплачивать два миллиарда — даже представить трудно.

Дворник из подмосковного Воскресенска должна вернуть кредит на 2 миллиарда рублей, который она не брала Фото: Скриншот с видео (https://www.youtube.com/watch?v=IdACTpWARBE)

Надежда только на уполномоченную по правам человека Московской области Екатерину Семенову, которая взяла ситуацию под личный контроль и обещала помочь Светлане.

Да, может быть, я очень надеюсь, что конкретно этот маленький человек — дворничиха из Воскресенска — будет спасена.

Но вот вопрос, почему ничего не говорят о настоящих мошенниках, тех, что, не особо заморачиваясь, подставили незнакомую тетеньку, взяли деньги и уже наверняка где-нибудь на Майорке ведут безбедную жизнь? Это один конкретный случай. А сколько таких невидимых миру слез... Сколько народу выплачивают деньги за чужое мошенничество.

Просто здесь космическая сумма в два миллиарда! А будь она поменьше — ну, там, два миллиона — никто бы и писать не стал об этой несчастной Бодровой. Сказали бы — пусть платит. До конца жизни.

Оплачивает чужую веселуху.

Я лично знаю молодую женщину, которая оплачивает кредит, взятый «на лечение мамы» некогда любимого человека. Встретилась-влюбилась-поверила. Думала — это настоящая любовь на всю жизнь. А у любимого «мама умирает». Побежала, взяла кредит. Любимый с деньгами ушел в туман. Она выплачивает кредит.

Знаю бухгалтера, которую начальница заставила выступить поручителем по собственным кредитным обязательствам. Начальница потом уволилась и исчезла, платить перестала. Бухгалтер платит теперь. Она же поручитель!

Мы все были свидетелями крушения многочисленных пирамид, самая высокая из которых — «МММ» — похоронила под собой тысячи жизней. Сколько людей брали кредиты, продавали квартиры и вырученные деньги несли «пирамиде». Сами виноваты, естественно, никто не просил быть такими доверчивыми. Чем все закончилось — всем известно.

Страдает в итоге всегда самый беззащитный и самый безвольный. Тот, который поставил свою «закорючку». По глупости, по бесхарактерности, по доброте...

Я очень надеюсь, что где-то за пределами земной жизни для таких вот мошенников, которые красиво живут за счет этих несчастных «маленьких человечков», существует свой загончик в каком-нибудь из кругов ада. На наказание их в «этой жизни» я как-то не рассчитываю.

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