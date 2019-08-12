Секретарь Гатчинской епархии рассказал о жалобах на местного священника
Секретарь Гатчинской епархии отец Владимир Глазунов рассказал, что жалобы на действия священника отца Фотия Нечепоренко поступают не в первый раз, передает телеканал «360».
— Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее, — отметил он.
В настоящее время отец Фотий отстранен от проведения богослужений и таинств. Будут ли приняты другие меры — решат после выяснения всех обстоятельств инцидента.
Напомним, 10 августа в Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как отец Фотий при крещении годовалого ребенка с силой окунает его в воду, несмотря на крики мальчика. Мать ребенка после случившегося обратилась в полицию.
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