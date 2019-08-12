Гатчинский священник ответил на обвинения в неподобающем поведении при крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал обвинения в «грубом» крещении ребенка. Этим он поделился в интервью «Пятому каналу».
По его мнению, причиной инцидента стала неподготовленность родителей малыша к обряду.
— Катехизация (изучение основ христианской религии человеком, собирающимся принять крещение — прим. «ВМ»), которая должна была иметь место, предварительные беседы с разъяснением смысла крещения, как оно должно совершаться, — отсутствовали, — заявил игумен.
Он отметил, что не было оснований нарушать установленные правила, несмотря на поведение мальчика. Крещение с небольшим количеством воды возможно только в случае серьезной болезни ребенка или смертельной опастности.
Напомним: 10 августа, в Сети появилось видео, на котором видно, как игумен Фотий при крещении малыша с силой окунает его в воду, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Ролик вызвал широкий общественный резонанс и негативную оценку пользователей социальных сетей. Позже было принято решение отлучить Фотия от службы за неподобающее поведение.
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