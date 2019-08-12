Владимир Путин объявил благодарность коллективу ВГИК
Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С. А. Герасимова. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Как указано в распоряжении главы государства, благодарность была выражена за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.
1 сентября ВГИК отметит 100-летие: он был основан в 1919 году. В институте готовят специалистов в области кинематографии, телевидения, видео и других экранных искусств. В 2013 году учреждение было отнесено к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.
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