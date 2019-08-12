Учебные центры для волонтеров появятся в каждом федеральном округе России
Учебные центры для волонтеров планируют создать в каждом федеральном округе России. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в рамках визита в учебный центр Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в Москве.
Он поблагодарил людей, участвовавших в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и тушении лесных пожаров.
— Сегодня мы договорились о том, что наши волонтеры будут иметь возможность проходить обучение в Москве на базе ВСКС. Мы планируем при поддержке МЧС России, министерства просвещения и партии «Единая Россия» создавать такие центры в регионах, — заявил Турчак.
Он добавил, что данная задача будет решаться в 2019–2020 годах.
Кроме того, во время встречи было подписано соглашение о подготовке волонтеров для реагирования на ЧС, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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