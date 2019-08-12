Подмосковный дворник объяснила, как у нее появился долг в два миллиарда рублей

Дворник в подмосковном Воскресенске Светлана Бодрова рассказала, почему с нее пытаются взыскать около двух миллиардов рублей.

Ранее она познакомилась в своем городе с женщиной, которая предложила ей работу курьером.

— Она сказала «откроешь фирму, на следующий месяц мы с тебя ее снимем». Потом я съездила с ней в банк, — поделилась женщина.

Должница отметила, что перед поездкой в банк злоумышленница попросила у нее паспорт для того, чтобы снять с него копию.

Бодрова рассказала, что подписала в банке много бумаг, но не видела, что в них было, так как у нее плохое зрение, а она была без очков. Когда она спросила о содержании документов, ей сказали, что в них «все по делу».

— Я вышла из банка, и мне эта женщина две тысячи дает: «Вот тебе за то, что ты съездила в банк», — сообщила пострадавшая в интервью «РЕН ТВ».

Она спросила у женщины, какие документы она подписала, на что та ответила «надо было смотреть».

Примерно через полгода Бодрова получила телеграмму, обязывающую ее явиться в Дорогомиловский районный суд на гражданское слушание. Там она узнала о своем долге. Женщина подала жалобу. Из-за путаницы с доставкой повестка на очередное слушание пришла позже установленной даты. Новое разбирательство назначено на 12 сентября.

Видео опубликовано «РЕН ТВ».

Ранее сообщалось, что суд обязал женщину-дворника выплатить долг с возмещением исполнительного сбора. При ежемесячном доходе 15 тысяч рублей она обязана выплачивать половину зарплаты в счет погашения задолженности. Таким образом, на полное закрытие долга ей потребуется почти 260 тысяч лет.

Читайте также: Подмосковный омбудсмен поможет дворнику с двухмиллиардным долгом