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Общество

Этикет в общественном транспорте: должны ли мужчины уступать места женщинам и пожилым людям

Виталий Ракитянский
• 20:38 • 12 августа 2019
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Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Летом этого года на Сокольнической линии изменилось объявление, которое долгие годы звучало одинаково. Из формулировки «Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам» пропало слово «беременным».

Это неожиданное изменение повлекло за собой огромную бурю негодования в жизни и в Интернете. На сайте change.org даже была создана петиция на эту тему с названием «Измените просьбу уступать места ЖЕНЩИНАМ на БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ в объявлениях и правилах». 

Автор петиции Никита Орлов пишет: 

— На обращение касательно статуса новых объявлений сотрудником М. А. Погореловой был дан ответ, что на 2019 год запланированы работы по изменению аудиосообщений «с целью привлечения внимания» в том числе к «общепринятым правилам поведения». Однако на практике данное правило не соблюдается и не будет соблюдаться, оно морально устарело и более не закреплено ни в одной транспортной системе европейских стран. С просьбой либо требованием уступать места (всем) женщинам не соглашается значимая доля как мужчин, так и самих женщин. Подобное правило не способствует ничему, кроме разжигания социальных конфликтов и нагнетания социальной напряженности...

На данный момент петиция собрала более 1800 подписей, ее поддерживают не только мужчины, но и женщины.

 Вопрос куда сложнее и серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Для того чтобы разобраться в нем, нам потребуется понять, что такое этикет, зачем он нужен и насколько велика его роль в общественном транспорте.

Соблюдать правила этикета — значит быть вежливым

Каждый из нас хоть раз сталкивался с такой ситуацией: сидишь в метро, час пик. Ты невероятно устал после рабочего дня, аж голова кружится. Как вдруг в вагон заходит пожилая женщина. Вроде надо и хочется уступить место, но, с другой стороны, тебе самому очень тяжело ехать. Ты понимаешь, что либо в угрызениях совести, но в удобстве проведешь оставшуюся поездку, либо удовлетворенный собой, но в толкучке — следующие полчаса.

В этой статье мы постараемся прояснить, как правильно действовать в той или иной ситуации с точки зрения этикета, когда находишься в подземке.

Лариса Крашкина, кандидат философских наук, преподаватель высшей школы, специалист по этикету: 

— Существует такое понятие, как иерархия этикетного старшинства, оно присутствует практически во всех странах и различается между собой. Транспорт в России является демократическим местом, в котором действуют как правила проезда, так и правила общего этикета, которые распространяются абсолютно на всех. По большому счету никто не обязан уступать места в транспорте, и это право обеспечивается покупкой билета. Если ты купил билет — ты имеешь право занимать место. Дальше действует правило вежливости, которое является свободным выбором каждого. Вся культура этикета держится на правиле взаимной вежливости. Человек свободен в своем желании быть вежливым или нет по отношению к другим людям.

Тот, кто уступает место в транспорте, показывает более высокую ценность по отношению к людям, которые место не уступают, ведь этикет — это обмен ценностями. Человек, который проявляет вежливость к другому человеку, повышает свой человеческий статус и проявляет себя с лучшей стороны.

Кто успел — тот и сел. Метро в Европе 

В каждой стране общественное поведение отличается. Как сказано выше, иерархия старшинства разная для каждой страны.

Например, в общественном транспорте в Германии не принято уступать места как пожилым людям, так и беременным женщинам. Такой поступок может быть воспринят как проявление неуважения к стоящему человеку. На вас могут косо посмотреть и просто не понять. Могут начать активно благодарить и улыбаться. В любом случае для большинства жителей Германии это будет редким и необычным явлением просто потому, что так не принято делать.

В Великобритании предложить место пожилому человеку считается нормой, но если этого не сделать, ничего страшного не произойдет, осуждающих взглядов на себе вы не почувствуете. Уступать по гендерному признаку не принято. Например, женщина может предложить сесть мужчине, если он несет что-то тяжелое. Мужчина может уступить женщине место при тех же условиях.

В Испании пожилые люди могут и оскорбиться, а могут улыбнуться и просто сесть поблагодарив. По отношению к девушкам такую любезность проявляют в очень редких случаях, ведь это может быть воспринято как оскорбление и сексизм.

Так же дела обстоят в Италии, Венгрии, в других европейских странах.

По мнению Ларисы Крашкиной, во многом это является результатом феминизма. Борьба за равные права имеет очень широкое влияние и касается многих аспектов жизни. Расставаясь с негативными явлениями, люди начинают расставаться и с позитивными.

— Со стороны мужчин существует такая позиция: «Я не буду уступать женщине место и тем самым ее унижать». Это не очень добросовестный манипулятивный прием, потому что никто никого таким образом не унижает. На самом деле если человек уступает место, он хочет проявить уважение.

И мужчина, и женщина имеют равные права с точки зрения законодательства. Они могут выполнять один и тот же интеллектуальный труд, но при этом и те, и другие имеют социальные роли. Хочется или нет, но в той или иной мере мы все их придерживаемся. Если мы не вписываемся в эти нормы, то испытываем дискомфортное состояние.

Это определенного рода игры: у мужчин и женщин есть ожидания друг от друга. Если мы знаем ожидания другого человека от нас, то нам намного проще выстраивать отношения. Мы становимся защищенными. Защита — это еще одна из функций этикета. Как с правилами дорожного движения: если мы знаем их, то у нас есть надежда, что и другие участники с ними ознакомлены и мы не врежемся друг в друга.  
 
Инструкция: как быть вежливым в транспорте 
 
Вернемся к ситуации, которая была описана в начале материала. Где вы — уставший после рабочего дня человек, который плохо себя чувствует. Совместно с экспертом мы составили несколько вариантов развития событий. В первом из них вы продолжаете сидеть на своем месте, и бабушка вежливо просит вас встать.

— В первую очередь нужно извиниться за то, что вы не можете выполнить ее просьбу, потом объяснить, почему вы не можете это сделать, и попробовать предложить другой выход, мол, может, кто-нибудь еще уступит? Если обратились в грубой форме, то реагировать резко не стоит, хотя требовать от вас никто не имеет права. Это нарушение личных границ человека. Следует в вежливой форме отказать, сохранив свое социальное лицо и социальное лицо человека, который обратился, будто агрессии не было. Таким образом удастся перевести грубое обращение в вежливую форму. Будет прав тот, кто избежит конфликта. Если вы уступите место, то он изначально будет исчерпан, вы проявите себя с лучшей стороны.

Следующая ситуация — вам по той или иной причине необходимо сесть. Заходя в транспорт, осмотритесь по сторонам. Если свободных мест нет, вам в первую очередь нужно обменяться взглядами с сидящими, если кто-то откликнулся, то стоит обратиться к этому человеку с любезным вопросом: «Извините, не уступите ли мне место?» Вопрос должен быть выстроен так, чтобы человек мог легко отказаться. Этикет подразумевает свободный выбор. Чаще всего человек реагирует положительно на такую просьбу. Если вы выбрали определенного человека, с точки зрения психологии для него это будет комплиментом. 
 
Этикетное старшинство распределяется следующим образом: приоритетом в метро обладают люди пожилого возраста вне зависимости от пола и люди с дополнительными потребностями, то есть беременные женщины или люди с ограниченными возможностями, далее следуют люди с маленькими детьми и только потом женщины. 
 
10 правил этикета, которые надо запомнить: 

Кто ближе оказался к дверям, тот и входит первым.

Если кто-то уступает место, это надо рассматривать как выражение доброжелательности и принимать как любезность. Искренне поблагодарить.

Перед тем как уступить кому-то место, надо обязательно установить визуальный контакт и только после этого предложить сесть. Так же и в случае, если вы хотите сесть.

Нельзя заглядывать в смартфон или в книжку соседа. Если вы почувствовали взгляд в книжке или телефоне, надо выразительно и молчаливо посмотреть в глаза. Если продолжит смотреть — задать вопрос: «Я вам не мешаю?» Когда человек понимает, что его разоблачили, он перестает смотреть.

Краситься и расчесывать волосы в метро категорически запрещено. Это все — дурные манеры.

В метро нельзя есть. Можно кого-нибудь испачкать, к тому же распространяются нежелательные запахи.

Нельзя широко раздвигать ноги в метро, это нарушает личное пространство других людей. Опять же в вежливой форме нужно попросить человека подвинуться.

Рюкзак на спине — это очень удобно, но его надо снимать, чтобы не мешать другим людям. Кстати, это сказано и в официальных правилах.

Гигиена — это невероятно важно. Это редко проговаривается, но очень важный вопрос. Это относится не только к чистоте одежды и тела, но также к парфюмам, лосьонам после бритья и так далее.

Правила этикета являются добровольными. Вся хитрость заключается в следующем: когда пассажиры в требовательной форме слышат объявление о том, что они должны уступать места, это вызывает желание сопротивляться, ведь это их личное право — уступать или нет. Если бы объявление не было в такой форме, то оно не вызывало бы столь негативную реакцию. Например, формулировка «У нас принято уступать места...» является намного более мягкой формой. Этикет — это поощрение к правильному действию, а не табу.

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