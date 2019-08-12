Ученые обнаружили 500-летнюю акулу
Ученые обнаружили на территории Гренландии акулу, возраст которой составляет приблизительно 500 лет. Длина найденной особи — более пяти метров.
По оценкам специалистов, полярная акула из Гренландии появилась на свет в 1505 году. Особи такого вида растут всего лишь по сантиметру в год. Однако срок их жизни может составлять сотни лет.
— Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане, — передает слова профессора Кима Пребела The Sun.
Эксперты отмечают, что рацион питания гренландских полярных акул составляет рыба. Однако ученым еще ни разу не удалось наблюдать, как представители указанного вида охотятся. Но в желудках полярных акул находили даже останки лошадей и оленей.
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