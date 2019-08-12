Столичные инженеры усовершенствовали бионический протез для ребенка

Легкая, удобная и простая в управлении — главные характеристики киберруки, установленной семилетней Кате (по просьбе родителей фамилия не разглашается).

Однако отличительной характеристикой протеза является именно его размер. Всю «начинку», которая обычно устанавливается в протез для взрослого человека, специалистам пришлось умещать в относительно небольшой корпус, сохраняя при этом классический функционал.

— Раньше детям такого возраста ставили только механические протезы, — рассказал «ВМ» один из разработчиков новинки, сооснователь «Моторики» Илья Чех. — Сложность установки малышам в том, что они очень быстро растут. И индивидуальную часть протеза придется менять раз в полгода. Нужно понимать, что это не просто железка, это система взаимодействия с государством, предприятиями, родителями. Наша задача — сделать этот процесс быстрым, простым и понятным. Изделие очень сложное с точки зрения сервиса, возможных поломок и дальнейшего ремонта. Поэтому весь фокус — на выстраивании сервисной истории.

По словам Чеха, киберрука Кати — это первый детский протез предплечья, сделанный по российским стандартам с использованием исключительно отечественных разработок. Технические аналоги есть только в Германии.

— По функционалу киберрука — это простейший бионический протез, в который интегрировали наши стандарты, а также такие дополнительные опции, как подключение к телефону, к играм и к компьютеру, — добавил инженер. — Мы используем эти функции как элемент тренировки, обучения и активного вовлечения в процесс реабилитации.

Пока это первый серийный прототип. Как утверждает Чех, протез уже можно бесплатно получить за счет компенсации от фонда социального страхования. Дальнейшие доработки будут направлены в сторону уменьшения веса и детального дизайна.

— Девочке достаточно сложно было понять с первого раза, что это и как с этим управляться, — объясняет инженер. — Нужно тренировать активацию мышцами. Ребенок должен осознать, какой фантомный жест следует сделать, чтобы протез выполнил ту или иную задачу. Но все впереди, это вопрос времени! К тому же по каждому клиенту, не важно, опытные это образцы или нет, работает специальная служба. А с «пилотами» мы на контакте каждые две недели. Получаем обратную связь, что учитывается при дальнейших разработках.

КСТАТИ

Ученые Национального исследовательского университета «МИСиС» выявили механизм выведения наночастиц через почки. Он поможет создавать более эффективные и безопасные лекарства. Благодаря снижению общей дозы и сведению к минимуму побочных эффектов препараты не будут задерживаться в печени до полного растворения. Для увеличения эффективности ученые в ближайшее время продумают оптимальный «дизайн» наночастиц.

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