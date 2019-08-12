Выпускникам колледжей не придется сдавать ЕГЭ
Выпускникам колледжей и техникумов не придется сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщила глава Министерства науки и высшего образования (Минпросвещения) Российской Федерации Ольга Васильева.
Она отметила, что у школьника, решившего после девятого класса получить среднее профессиональное образование, останется законное право сдать ЕГЭ.
— Другой вопрос — нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный? И мы действительно рассматривали вопрос обязательного ЕГЭ. Однако приняли решение, что вводить его пока нецелесообразно, — рассказала глава ведомства.
Для решения данного вопроса была создана специальная группа, в которую вошли Рособрнадзор, Минпросвещения, а также некоторые вузы и научно-исследовательские институты, сообщает «Российская газета».
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