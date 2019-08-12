Спорткомплекс построят на месте заброшенного пруда возле Алтуфьевского шоссе

Искусственный водоем расположен в десяти минутах ходьбы от метро «Алтуфьево»: рядом с домом 100 по Алтуфьевскому шоссе и разворотным автобусным кругом. С виду он совсем не похож на пруд, возле которого можно было бы отдыхать. Вместо береговой линии — высокие бетонные конструкции. А из воды торчат железные прутья. По периметру он огражден металлическим забором.

Со стороны шоссе в заборе есть дыры — и состояние заброшенного водоема можно хорошо рассмотреть. Внимание привлекает большое количество мусора: пустые бутылки, металлический хлам.

К воде ведет деревянная лестница с перилами, но спускаться по ней я не рискнула: доски во многих местах разломаны.

— Я переехал в этот район недавно и сразу заметил этот странный водоем, — рассказал житель Бибирева Алексей Кошенков. — Удивился, почему никто не занимается его благоустройством? Несколько раз видел, как за забор пролезают дети. А находиться там небезопасно... Как выяснилось, это место давно беспокоит и других местных жителей.

— Этот «пруд» образовался несколько лет назад, — отмечает проходящий мимо Олег Токарев. — Раньше здесь был пустырь, а несколько лет назад началась какая-то стройка, но ее заморозили. Рабочие вырыли котлован, а через некоторое время его затопило. Так на месте долгостроя и образовался так называемый пруд.

Жительница района Татьяна Дементьева добавила, что котлован может представлять опасность для молодежи.

— Видите, забор здесь сломан — можно без проблем пробраться на территорию. А такие заброшенные места всегда привлекают подростков. Мы боимся, как бы кто из ребят не упал в воду: неизвестно, что там на глубине, везде торчит арматура, — возмущается женщина.

Мы обратились в префектуру Северо-Восточного округа столицы с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве подтвердили, что по данному адресу действительно расположен затопленный котлован, оставшийся после стройки.

— Четыре года назад на этом участке начиналось строительство гаражного комплекса, — сообщил пресс-секретарь префектуры Северо-Восточного округа Андрей Иванов. — Но застройщик не учел наличия здесь грунтовых вод. Инвестор с решением проблемы не справился, и стройка была остановлена.

Однако проблема долгостроя нашла решение летом прошлого года. Тогда в Бибирево на встречу с жителями приезжал мэр Москвы Сергей Собянин. Жители обратились к нему с просьбой использовать эту территорию под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

— Мэр предложил провести голосование по вопросу о том, что нужно сделать на месте котлована — построить гаражи, спортивный комплекс или провести благоустройство. В результате идею строительства гаража жители Бибирева отвергли — только 3 процента участников опроса поддержали этот вариант. За спортивный объект проголосовали 53 процента, за благоустройство — 44 процента. В итоге решили построить физкультурно-оздоровительный комплекс, — рассказал Андрей Иванов.

Он отметил, что сейчас инвестор найден, работы по планированию строительства уже начались.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Бужгулашвили, глава управы района Бибирево:

— Технический заказчик строительства — Большая спортивная арена «Лужники». По информации, предоставленной этой организацией, на данный момент специалистами ведется разработка проектно-сметной документации для строительства здания. Завершить разработку планируют до конца текущего года.

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