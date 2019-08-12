Набережным вернут былую популярность

Сегодня трудно себе представить, что в начале 1900-х годов Москва-река была мелководной и летом люди переходили ее вброд. Она превращалась в большую водную артерию постепенно — после того, как в 1930-е годы построили канал Москва — Волга, ныне канал имени Москвы. Именно он и наполнил Москву-реку волжской водой.

Караван судов

По мнению экспертов, сегодня в столице отлично развит прогулочный флот — по Москве-реке ходит целый караван судов. В основном это речные трамвайчики и теплоходы. Однако не хватает маломерок — катеров, яхт, моторок, катамаранов и прочих судов.

— Если пройдете по берегу реки, вы увидите самые разные суда — от очень больших до самых маленьких, они бороздят просторы реки. Но сегодня в Москве работает только один яхт-клуб, этого не совсем достаточно, — считает проректор Российского университета транспорта (РУТ), вице-президент Российской палаты судоходства Константин Анисимов.

Историк, москвовед Юрий Московский отмечает, что в середине прошлого века на Москве-реке был отлично развит водный спорт и здесь часто проходили соревнования по гребле. А до 1990-х годов по реке ходили маленькие лодки — частные судна.

— Но к началу нулевых годов все это исчезло. Москва-река сегодня «зажата» шлюзами. Оттого почти нет на ней маломерных судов, которые бы рассекали по воде на высокой скорости,— сказал историк.

Из-за шлюзов кататься по Москве-реке часто невыгодно и неудобно. По словам Константина Анисимова, чтобы проплыть на теплоходе, например, от Северного речного вокзала до центра столицы, нужно потратить несколько часов.

— Москва-река — федеральная трасса для судоходства. По ней ежегодно проходит до миллиона тонн грузов. Поэтому сегодня почти нет мест, где можно создавать яхт-клубы, — подчеркнул Анисимов.

В 2020 году власти Москвы планируют пустить по Москве-реке водный общественный транспорт — пилотный маршрут пройдет от Киевского вокзала до Нижних Мневников, связав деловой центр «Москва-Сити» с городскими парками и Киевским вокзалом. Это, по мнению экспертов, сделает Москву-реку более доступной для жителей и откроет новую транспортную связь.

Бизнес на воде

Эксперт в области ресторанного бизнеса и продуктов питания Алексей Овчинников отмечает, что сегодня на берегу Москвы-реки мало ресторанов и торговых точек для развития малого и среднего предпринимательства. Из-за того, что набережные еще не полностью благоустроены, это просто невыгодно.

— А в целом рестораторы готовы открывать для людей точки питания у воды, где можно поесть вкусно и недорого, — говорит он. — А если станет возможным создавать кафе и рестораны на воде, то вырастет и конкуренция на этом рынке — как показывает опыт, людям нравятся такие места.

Благоустройство прибрежных зон ощутимо способствует развитию бизнеса, считает Алексей Овчинников. К примеру, стали пешеходными Крымская и Якиманская набережные в центре Москвы, и на их территориях открылись новые пространства для предпринимателей. Это выгодно не только для бизнеса, но и для города: появляются новые рабочие места, растет объем налоговых отчислений, поступающих в бюджет.

БЫЛО. А в начале 1900-х годов река была мелководной, и горожане смело переходили ее вброд Фото: PASTVU_COM

— Кроме пространства для бизнеса, городу нужны и новые общественные зоны. Ими как раз становятся столичные набережные. Я уверен, именно там нужно создавать парки, детские площадки и всю инфраструктуру для отдыха и досуга, — добавляет член Экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Евгений Тимонин.

Открыть купальный сезон

1 июня в столице открылись 108 зон отдыха у воды, в том числе восемь пляжей. Все эти места прошли проверку специалистов Роспотребнадзора и отвечают необходимым санитарным нормам. Но Москва-река в список разрешенных для купания мест, увы, пока не входит.

В то же время архитектор и градостроитель Илья Заливухин отмечает, что в советские годы в Москве-реке купались: протяженные пляжи, переполненные людьми, располагались даже неподалеку от Кремлевских стен. Но через несколько десятков лет реку «заперли» в гранит, купаться запретили.

— Если проехаться по Москве-реке на теплоходе, то вы увидите, что она сейчас практически «закрыта» для людей: вдоль нее находятся промышленные зоны, жилая застройка, автомобильные дороги и прочее. И это неправильно. Река — это неотъемлемая часть города, которую необходимо открыть для людей. Я бы хотел, чтобы в Москве-реке можно было снова купаться, даже напротив Кремля, — подчеркнул Илья Заливухин.

Но для этого нужно уделить внимание экологии. По мнению Евгения Тимонина, власти города должны провести исследование речной воды, определить, какие предприятия выбрасывают в нее вредные вещества, и остановить их работу.

— Благоустраивать набережные — дело правильное. Но этого недостаточно. Нужно локализовать источники выброса вредных веществ. Если мы хотим, чтобы и на Москве-реке появились пляжи, эта мера необходима, — считает Тимонин.

Кроме того, поможет и информирование населения: если Москва-река будет снова пригодна для открытия пляжей, до людей важно донести, что купаться в ней можно безопасно и комфортно.

— Сегодня люди справедливо боятся купаться в Москве-реке. Но также я бы хотел, чтобы в реке не только можно было плавать, но и рыбу ловить, — рассказал директор Центра экологических инициатив Владимир Кузнецов. Эксперты сходятся во мнении, что пространства Москвы-реки необходимы городу и жителям — не только набережные, но и сама акватория.

— Москва — развивающийся город, и ее водные пространства — кстати, не только Москвы-реки, но и маленьких рек — нужно использовать в полном объеме, — считает историк Юрий Московский.

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