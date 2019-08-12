Молодой человек утопил подаренный отцом BMW, потому что хотел Jaguar
Молодой человек в Индии получил от отца на 18-летие баварский седан BMW. Однако подарок не обрадовал именинника. В день своего совершеннолетия он утопил дорогостоящий автомобиль в реке.
Причина данного поступка заключается в следующем: в качестве подарка молодой человек хотел получить Jaguar.
Утопить немецкую машину молодому индусу сразу не удалось, автомобиль чуть позже всплыл у ближайшего островка.
Местные жители пытались спасти BMW. Люди думали, что в салоне находится живой человек.
По словам сотрудников правоохранительных органов, 18-летний парень действительно утопил машину специально. Однако заводить уголовное дело на него не станут.
Дело в том, что у молодого человека наблюдаются расстройства психики с периодически проявляющимися вспышками агрессии. В настоящее время он находится под присмотром специалистов, передает портал Motor.
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