Генетики развеяли научный миф о происхождении свиней
Британские исследователи пришли к выводу, что широко распространенная научная гипотеза о происхождении современных европейских свиней не соответствует действительности, и предложили иное объяснение.
Как пояснил один из авторов исследования Лоран Франц, ученые не смогли подтвердить, что окультуривание свиней явилось следствием приручения диких вепрей — а уже затем животные претерпели ряд существенных изменений.
Полученные генетиками данные указывают, что одомашнивание европейских свиней произошло в результате скрещивания ближневосточных одомашненных свиней и их европейских диких родичей. К такому выводу ученые пришли после расшифровки генома свиньи и изучения обрывков ДНК, полученных из костей древних европейских и азиатских свиней.
Осознанное вмешательство человека в процесс селекции европейских свиней началось не ранее XIX века, полагают исследователи. Полный отчет об их работе опубликован в журнале PNAS.
Ранее палеонтологи завершили анализ обнаруженных в Техасе в 80-х годах костей динозавра. Выяснилось, что этот вид древних ящеров еще неизвестен науке.
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