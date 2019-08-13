Адвокат Александра Серова раскрыл детали иска к Первому каналу
Адвокат народного артиста России Александра Серова Алексей Степанов рассказал в подробностях о претензиях исполнителя к Первому каналу и производителю программы «Пусть говорят».
Как пояснил юрист, предметом иска к компании «Директ», выпускающей телешоу, стала невыплата оговоренного контрактом гонорара — при том, что Серов свою часть обязательств выполнил.
Претензии к Первому каналу носят иной характер:
— Еще одна передача была снята, и исполнение Серов сделал, а договор так и не подписали. В итоге Первому каналу направили запрет, чтобы использовать исполнение Александра Николаевича, — объясняет адвокат.
Поскольку вопреки запрету передача все же вышла в эфир, заявитель настаивает на незаконном использовании его имени, изображения, деталей личной жизни, цитирует Степанова телеканал «360».
Ранее сообщалось, что Александр Серов потребовал от Первого канала миллион рублей в качестве компенсации задолженности по договору и убытков, которые понес артист.
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