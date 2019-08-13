Минздрав назвал регионы с наибольшим числом больных вирусным гепатитом
Министерство здравоохранения России обнародовало данные о заболеваемости вирусным гепатитом в стране. На их основе RT представил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов, страдающих данным заболеванием.
На первом месте по количеству выявленных случаев гепатита — Чукотский автономный округ. По состоянию на конец 2018 года уровень заболеваемости составил 3546,2 случая на 100 тысяч граждан. Вторую позицию в списке заняла Магаданская область (2068,8 случая на 100 тысяч населения). Следом — Ямало-Ненецкий автономный округ (1863), Якутия (1773,8) и Ханты-Мансийский автономный округ (1641,1).
Напротив, наименьший уровень заболеваемости вирусным гепатитом наблюдается в Липецкой области (50,6), Калмыкии (147,4), Чечне (171,5), Дагестане (174,4) и Ингушетии (180,9).
В целом по стране значение составило 642,4 случая на 100 тысяч населения.
По данным Минздрава, в 2018 году на территории России проживало свыше 916 тысяч человек, которым диагностировали вышеуказанную болезнь. В 2017 году число больных превышало 940 тысяч.
Ранее по теме:
Врач заявила о снижении заболеваемости гепатитом в Москве
Если надо, уколюсь: прививки, необходимые для взрослых
Врач рассказала, кому сложнее всего переносить гепатит С
СПРАВКА «ВМ»
Исходя из терминологии Всемирной организации здравоохранения, вирусным гепатитом является воспаление печени, которое провоцируется одним из пяти вирусов гепатита (A, B, C, D и E). Среди симптомов недуга — усталость, потеря аппетита, повышенная температура и желтуха. В большинстве случаев пациент полностью поправляется, однако острый гепатит иногда приводит к летальному исходу.