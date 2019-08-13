Экс-солист «Отпетых мошенников» задолжал почти 300 тысяч по алиментам
Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов несколько лет не выплачивает алименты дочери от первого брака Варваре. Сумма долга выросла почти до 300 тысяч рублей.
Экс-супруга артиста Юлия сообщила, что судится с Богомазовым уже не первый год. По ее словам, музыкант постоянно придумывал новые причины, чтобы избежать уплаты алиментов. Например, подделывал документы, пропадал на долгое время, пытался наладить отношения с Юлией, чтобы впоследствии заставить ее подписать документ об отсутствии финансовых претензий.
— После выхода передачи с нашим интервью Игоря словно подменили. Он и его вторая супруга, Виктория, внезапно начали звонить мне и дочке, интересоваться, как дела, предлагали дружбу. Но когда пристав выставил ему очередной счет, хороший настрой моментально испарился, — поделилась Юлия с изданием «СтарХит».
Женщина подсчитала, что ее бывший муж должен выплатить примерно 280 тысяч рублей. Однако Богомазов неоднократно требовал изменить сумму. Поначалу он платил положенные 10 тысяч в месяц, но затем начал пропадать, всячески избегать контактов с бывшей женой и дочерью. А после заведения уголовного дела Юлии даже поступали СМС-сообщения с угрозами. Она рассказала, что певец даже хотел лишить ее родительских прав и настаивал, чтобы Варвара прошла ДНК-тест.
Напомним, что Игорь Богомазов развелся с женой в 2006 году.
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