5 российских звезд, которые не платят алименты

Бывшему полузащитнику сборной России Дмитрию Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета. Они проиграл судебный спор по делу об уплате алиментов своей бывшей супруге.

Миллионные заработки звездных отцов не гарантируют, что после развода они будут исправно давать деньги на содержание ребенка. «Вечерняя Москва» составила список из пяти звездных неплательщиков алиментов.

Дмитрий Тарасов

У футболиста есть задолженности по содержанию ребенка от первого брака — 10-летней Ангелины. Судебные разбирательства длятся уже около года. 26 июля Тарасову закрыли выезд за пределы России, а также арестовали все его счета в банках.

— Дмитрий Тарасов проиграл нам очередной суд по алиментам. Итог: арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все счета, закрыт выезд за пределы РФ, к основному долгу и неустойке прибавились 500 000 рублей исполнительского сбора. Что дальше? — заявил в своем «Твиттере» адвокат экс-супруги спортсмена Сергей Жорин.

У Дмитрия Тарасова есть задолженности по содержанию ребенка от первого брака Фото: Аккаунт Дмитрия Тарасова в Instagram (https://www.instagram.com/tarasov23/)

15 июля Тарасов уверял, что в течение двух дней выплатит деньги через своего представителя, но обещание не выполнил. Запрет на выезд за границу вступил в силу.

После суда Тарасов пообещал выплатить долги по алиментам и назвал ложной информацию о том, что он уклоняется от уплаты.

Алексей Панин

Актер не платил за содержание своей несовершеннолетней дочери, долг составлял почти 1,3 миллиона рублей. Сам Панин утверждает, что он никогда не был женат на матери его ребенка — Юлии Юдинцевой, потому она не вправе требовать какие-то компенсации. После долгих судебных разбирательств в 2017 году актер стал законным опекуном своей 10-летней дочери. С 21 марта прошлого года Панин по решению суда не может покидать пределы России и садиться за руль из-за долгов. Сумма алиментов на дочь и штрафов, не оплаченных актером, превысила 1,28 миллиона рублей.

Сам Панин утверждает, что он никогда не был женат на матери его ребенка — Юлии Юдинцевой Фото: Аккаунт Алексея Панина в instagram (https://www.instagram.com/alexey_panin_official/)

Андрей Аршавин

Еще один футболист, который не хочет платить алименты, — Андрей Аршавин. В начале января этого года стало известно, что Аршавин разводится со своей супругой Алисой Казьминой. Бывший игрок сборной РФ не торопился переводить бывшей жене сумму, назначенную судом (350 тысяч рублей в месяц), поэтому ему даже запретили покидать страну. На данный момент долги по алиментам погашены. Кроме того, футболист не желал платить алименты на содержание своих троих детей и от телеведущей Юлии Барановской. Почти полгода Юля и Андрей судились, в итоге было подписано мирное соглашение.

Андрей Аршавин не торопился переводить бывшей жене сумму, назначенную судом Фото: Аккаунт Андрея Аршавина в Instagram (https://www.instagram.com/andrey.arshavin10/)

Александр Головин

В 2018 году стало известно, что звезда сериала «Кадетство» Александр Головин не признает свою внебрачную дочь Оливию и отказывается платить алименты. Мать Оливии, экс-танцовщица балета «Тодес» Светлана Белогурова обратилась за помощью к адвокату Екатерине Гордон, она намерена получать от Александра алименты в размере 50 тысяч рублей в месяц. ДНК-тест подтвердил, что Головин является отцом Оливии. Сам актер эту информацию никак не комментирует.

Александр Головин не признает свою внебрачную дочь Оливию и отказывается платить алименты Фото: Аккаунт Александра Головина в Instagram (https://www.instagram.com/s.a.n.e.k13/)

Данко

В 2017 году певец Данко (Александр Фадеев) и Наталья Устиненко расстались после 13 лет отношений. У супругов есть двое детей: 14-летняя София и четырехлетняя Агата, у которой диагностирован ДЦП. Певец отказывался платить алименты. Устименко просила на содержание двоих дочерей 50 тысяч рублей в месяц. Сам Данко уверяет, что все эти слухи не имеют никаких оснований, а сам он регулярно помогает детям.

Сам Данко уверяет, что регулярно помогает своим детям Фото: Аккаунт Данко в Instagram (https://www.instagram.com/danko_star/)

Читайте также: Звезду сериала «Мажор» не пустили в самолет из-за долгов по алиментам