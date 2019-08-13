Назван срок, в течение которого российская семья копит на автомобиль
Аналитики «Авито» подсчитали, сколько российская семья копит на подержаный автомобиль. Средний срок составил 10 месяцев.
Для этой цели полностью откладывается заработная плата одного из членов семьи. В связи с тем, что она за год выросла больше (на 6 процентов), чем средняя цена на машину (на 2,4 процента), срок накопления сократился на месяц по сравнению с 2018 годом.
Как отметили в Российской газете, тенденция наблюдается в 10 городах из 23. Меньше всего приходится копить жителям Санкт-Петербурга (9 месяцев), а дольше всего — в Красноярске (15 месяцев). В Иркутстке этот срок составляет 11 месяцев (в 2018 году — 20).
На месяц дольше, чем в прошлом году, копить нужно жителям городов Ульяновск и Омск. Меньший срок понадобится в 2019 году жителям Тольятти, Барнаула, Воронежа, а также Москвы.
Во втором квартале 2019 года наиболее продаваемым автомобилем оказалась Lada Priora. Накопить на нее Согласно подсчетам, продавцы и производственники будут копить на нее около 7 месяцев, а строители, перевозчики и профессионалы автобизнеса — не более пяти.
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