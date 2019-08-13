Эксперты назвали самые продаваемые в России автомобили с пробегом
Автоэксперты проанализировали показатели продаж на российском автомобильном рынке в сегменте машин с пробегом и назвали самые продаваемые подержанные автомобили.
По итогам июля 2019 года лидером сегмента оказался Ford Focus с показателем 12,5 тысячи проданных машин. Второе и третье места достались LADA: хэтчбек модели 2114 приобрели 12,4 тысячи россиян, а седан 2107 купили 11,1 тысячи наших соотечественников.
В пятерке самых продаваемых в России машин с пробегом оказались также Hyundai Solaris (10,1 тысячи) и Toyota Corolla (9,8 тысячи), сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Ранее аналитики подсчитали, что почти 25 процентов транспортных средств с пробегом на российском рынке — это автомобили марки LADA. В июле 2019 года было продано более 122 тысяч машин производства ВАЗ.
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