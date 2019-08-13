Число слепых детей до 14 лет сократилось в России

Число слепых детей до 14 лет сократилось на пять тысяч с 2013 года, сообщает Министерство здравоохранения России (Минздрав).

Больше всего слепых детей живет в таких субъектах России, как Ямало-Ненецкий округ, Орловская область и Чеченская Республика.

По информации Минздрава, всего в стране зарегистрировано 17687 детей до 14 лет со слепотой и пониженным зрением. Более 4 тысячам из них диагноз был поставлен в прошлом году. Тем не менее больных стало гораздо меньше по сравнению с 2013 годом. Тогда было зарегистрировано 22,5 тысячи детей с этим недугом. Об этом сообщает РИА Новости.

Также, согласно статистике за 2018 год, меньше всего страдают этим недугом в Москве, Пензенской и Еврейской автономной области.

— Зарегистрировано больных (слепота и пониженное зрение) детей от 0 до 14 лет на 100 тысяч детского населения: Москва — 1,6, Еврейская автономная область — 3,1, Пензенская область — 7,5, — говорится в документе.

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