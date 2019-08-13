ФСБ сообщила о попытках террористов вербовать иностранных студентов в России
Последователи террористических движений предпринимают попытки завербовать в России иностранных студентов, которые обучаются в вузах страны. С таким заявлением во вторник, 13 августа, выступил глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).
По словам главы ФСБ, эмиссары международных террористических организаций вовлекают в противозаконную деятельность не только учащихся вузов, приехавших из-за рубежа, но и продолжают пытаться вербовать мигрантов. В связи с этим необходимо принять экстренные меры по предотвращению распространения радикальных настроений среди населения.
— Повысить внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к данной проблеме и взять ее решение под личный контроль, — приводит слова Бортникова РИА Новости.
Отметим, что боевики и террористические ячейки регулярно раскрываются и обезвреживаются сотрудниками спецслужб. В частности, 7 августа силовики ликвидировали террориста в Ингушетии. 2 августа ФСБ удалось предотвратить нападение представителей запрещенной на территории РФ организации на воинскую часть во Владимирской области.
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