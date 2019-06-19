Перережьте финансовые артерии, и терроризм умрет

Следственный комитет раскрыл сеть финансистов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с кандидатом политологических наук, членом-корреспондентом Академии военных наук Сергеем Судаковым и выяснила, достаточно ли усилий прилагают правоохранители для борьбы с терроризмом, и можно ли покончить с ИГ* навсегда.

— Сергей Сергеевич, по вашему мнению, почему в условиях глобализации и общемировой слаженности в борьбе с терроризмом организации вроде «Исламского государства» продолжают существовать?

— Надо понять, что терроризм — это не какая-то отдельная организация, которая существует для отмывания денег, незаконного зарабатывания или чего-либо еще. Это, безусловно, определенная идеология, которая позволяет подпитывать все новых и новых участников. Обратите внимание, как развивались сеть «Аль-Каида»** (одна из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций ваххабитского направления ислама, запрещена в России — прим. «ВМ»), ИГИЛ. Они всегда делают ставку исключительно на постоянные вербовки, поступление все новых и новых кадров.

— Но эти кадры нужно же приманивать. Неужели люди идут добровольно?

— Им обещают хорошую жизнь, причем не когда-нибудь, а уже сегодня. Дают какие-то материальные блага, которые позволят им стать частью большой террористической семьи, как они полагают. На самом деле, это люди, которые во многом слабы, нуждаются в защите. Нередко в сети вербовки попадает брошенная молодежь. Но, естественно, чтобы эти сети поддерживать, чтобы они бесперебойно функционировали, должна быть финансовая подпитка.

— Почему же не хватает усилий даже на международном уровне, чтобы положить этому конец?

— Заметьте: самый крупный «эмиссионный центр» на сегодняшний день — это Соединенные Штаты Америки. Самые большие суммы денег печатаются в американской валюте — долларах США. Этот доллар все время отправляется на те или иные благие цели, которые американцы называют поддержкой режимов: повстанческих, режимов сопротивления диктаторам и так далее. Но, по большому счету, они давно установили для себя определенную планку: у них нет связки «хороший террорист — это мертвый террорист», как у нас. Для них есть определенная градация террористов в зависимости от тех угроз, которые они несут: «желтые», «оранжевые» и «красные». Человек примкнул к террористической организации — значит, он попал на заметку спецслужбам. Что-то сотворил — становится «оранжевым». Если же совершил весомое преступление — переходит в «красную» группу. У меня возникает вопрос: если вы все это знаете, почему вы их не арестовываете? Ответ лежит на поверхности. США очень лихо лавируют и одних и тех же людей, когда им это выгодно, называют повстанцами и борцами за свободу, а когда нет — террористами.

— Получается, проблема в понятийном аппарате?

— Именно. Мы пытались договориться об одних и тех же определениях достаточно давно. Черное должно называться черным, террорист — террористом. А страны, которые их финансируют, — к ним примкнувшими. Но США всегда ведут двойную игру. С одной стороны, они против терроризма, а с другой — это та сила, которая им очень нужна. Отсюда происходят истории, подобные гражданской войне в Сирии.

— Есть ли в современном мире панацея от терроризма? И если да, почему ее попросту игнорируют?

— Побороть терроризм на самом деле очень просто: перережьте финансовые артерии, и он умрет. Без денег никого вербовать не придется. Никто не пойдет просто так воевать. Десяток фанатиков, может быть, но это не будет носить такой массовый характер. В современных условиях всему миру очень важно договориться о некоем словаре, перестать поддерживать двойные стандарты, которые и приводят к катастрофам. Но некоторым игрокам личные интересы дороже.



*«ИГ» (Исламское государство) и «Аль-Каида»** — запрещенные на территории России террористические группировки.

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