Назван оптимальный температурный режим для занятия спортом в зале

В Роспотребнадзоре составили подробную инструкцию по выбору спортзала, где можно комфортно заниматься фитнесом.

В первую очередь стоит обратить внимание на местоположение клуба. Рекомендуется посещать только такие учреждения, которые расположены близ лесных, лесопарковых массивов или на территориях жилых микрорайонов вдали от крупных автомобильных магистралей. Напротив, стоит отказаться от покупки абонемента в зал, что находится в подвале или на цокольном этаже.

— Ведь в таких организациях тяжело организовать режим проветривания, а вентиляция часто не обеспечивает необходимые параметры микроклимата и достаточную очистку воздуха, — поясняется на сайте организации.

Температурный режим как в самом спортзале, так и в бассейне должен оставаться на оптимальном уровне (17–20 градусов выше нуля), чтобы было ни холодно, ни жарко. В раздевалках и медпунктах — 20–22 градуса тепла. В душевых — плюс 25, а в остальных помещениях — от 18 до 24 градусов выше нуля.

— Температура воды в спортивном бассейне должна быть в пределах 24–28 градусов, а в залах ванн бассейна на один–два градуса выше, — добавили в Роспотребнадзоре.

В случае обнаружения рядом с местом тренировок насекомых или грызунов стоит найти более подходящий спортивный зал, отметили в пресс-службе ведомства.

Читай также: Фитнес-тренер назвала способы сохранить молодость