Экс-супруга Вдовиченкова о разводе с актером: Не я уходила, меня бросили

Бывшая супруга российского актера Владимира Вдовиченкова Ольга Филиппова призналась, что тяжело пережила новость о его романе с актрисой Еленой Лядовой, несмотря на их уже состоявшийся разрыв. По ее словам, виной всему фильм «Левиафан», где Вдовиченков и познакомился с Лядовой.

— Я узнала об этом романе от кого-то из знакомых. Мы тогда уже не были вместе, но это резануло меня. Было больно, ведь меня бросили, не я уходила. Пережить эту ситуацию было тяжело, — рассказала Филиппова.

Она была четвертой женой звезды «Бригады» и «Бумера». Впервые Вдовиченков женился в 18 лет на девушке по имени Виктория, с которой вместе учился в школе, однако вскоре она ушла к его обеспеченному дяде.

Второй женой актера стала Анна Конева, третьей — бизнесвумен Наталья Давыдова, с которой они расстались после 4 лет совместной жизни. Давыдова заявила мужу, что он ничего не стоил без ее связей, что, по словам матери Вдовиченкова, оказалось последней каплей.

Затем актер встретил Ольгу Филлипову, с которой прожил в гражданском браке 10 лет. Она родила ему дочь Веронику, однако в 2014 году пара распалась. Владимир Вдовиченков познакомился с актрисой Еленой Лядовой на съемочной площадке фильма «Левиафан». В картине они сыграли любовников, и страсть на экране переросла в страсть наяву.

13 августа Вдовиченкову исполнилось 48 лет, в браке со своей пятой избранницей он состоит уже четыре года. Тем не менее общих детей у них до сих пор нет. Как сообщает StarHit, поклонники неоднократно приписывали Лядовой беременность, но сама актриса эти слухи не комментировала.

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