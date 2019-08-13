Депздрав сообщил, что столичные мужчины в 1,5 раза реже женщин обращаются к врачам

По данным Департамента здравоохранения Москвы, столичные мужчины вызывают скорую помощь реже женщин в 1,5 раза.

Представители сильного пола чаще терпят боль и плохое самочувствие. По этой причине они предпочитают дождаться, пока полегчает, и не обращаться за помощью в медицинское учреждение.

— Зачастую мужчине бывает «неудобно» обращаться за медицинской помощью, так как ему ситуация кажется несущественной — так уж сложилось, что мужчины реже прислушиваются к своему организму, в связи с чем они примерно в 1,5 раза реже женщин вызывают скорую помощь, — рассказал заведующий 46-й подстанцией скорой имени Пучкова Петр Давыдов.

Он объяснил, что кажущийся с первого взгляда незначительным симптом может быть серьезным предупреждением. Мужчина постесняется обратиться к врачу с условным онемением лица, которое часто является признаком серьезного заболевания.

В основном вызовы поступают из тех мест, где уже произошла беда, например инфаркт. В такой ситуации у человека просто не остается выбора или же решение принимают за него.

Давыдов призвал мужчин быть внимательнее и регулярно посещать врачей для диагностики здоровья. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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