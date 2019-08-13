Фотосессию Кристины Орбакайте испортила дочь певицы
Несколько кадров с фотосессии российской певицы Кристины Орбакайте были испорчены семилетней дочкой артистки Клавдией. Девочка неожиданно вбежала в кадр, когда ее мама позировала перед фотографами. Орбакайте опубликовала «неудачный» снимок на своей официальной странице в социальных сетях.
Судя по реакции певицы, сердиться на дочь она не стала.
— Когда позируешь для фото, но кое-кто решил подшутить, — подписала пост в Instagram артистка.
На этот пост в социальной сети отреагировали некоторые звезды отечественной эстрады.
— Дело было в субботу, — прокомментировал снимки певец и композитор Игорь Николаев.
Исполнительница Анита Цой оставила под записью Орбакайте много смеющихся смайликов.
Известно, что дочь Аллы Пугачевой часто выкладывает на своей странице посты с семилетней Клавдией. Например, 8 августа Орбакайте опубликовала видео, на котором девочка поет, гуляя с мамой по тропинке.
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