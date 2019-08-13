Сергей Собянин увеличил премии молодым ученым до двух миллионов рублей
13 августа мэр Москвы Сергей Собянин увеличил размер премий для молодых ученых. Такое решение глава города принял в ходе заседания президиума столичного правительства.
Так, согласно изменениям, внесенным в постановление правительства Москвы, сумма премии теперь увеличена с полутора до двух миллионов рублей. Получить награду могут исследователи и разработчики не старше 36 лет, а доктора наук — до 40 лет. Участвовать можно как индивидуально, так и в составе научного коллектива. Если побеждает научный коллектив, то премия делится поровну между всеми его участниками.
— За 6 лет на соискание премии было подано 2840 заявок. Лауреатами премии стали 267 молодых ученых, — говорится в официальных материалах пресс-службы мэрии Москвы.
Напомним, что премии правительства Москвы присуждаются молодым ученым с 2013 года в 22 номинациях, среди которых: «Математика, механика и информатика», «Физика и астрономия», «Химия и науки о материалах», «Биология», «Медицинские науки», «Науки о Земле» и другие.
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