Сергей Собянин поддержал идею включения территорий музеев в программу «Мой район»

Столичные музеи смогут разместить сокровища из своих переполненных фондов в общем межмузейном хранилище. Оно появится в Коммунарке. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на встрече с руководителями государственных и частных музеев города.

— Мы приступили к проектированию мощного музейного хранилища в Коммунарке, на территории Новой Москвы, — сказал Собянин. — Причем это будет не просто склад, а суперсовременное музейное пространство.

Общая площадь этого комплекса составит около 20 тысяч квадратных метров. Здесь можно будет не только хранить предметы из музейных фондов, но и при необходимости реставрировать их в специально оборудованных для этого мастерских. Рядом оборудуют залы, где будут проходить выставки, лекции, конференции и кинопоказы. Вместе с московскими музеями, по словам мэра, хранилище в Коммунарке будут использовать и федеральные музеи.

— Понимая, что, скорее всего, нам этого будет мало, мы смотрим еще дополнительные помещения, которые можно будет реконструировать и также приспособить для хранения ваших фондов, — добавил Сергей Собянин.

Второе фондохранилище после капитального ремонта помещения появится на Элеваторной улице. В целом же, по словам мэра, музеи города развиваются: здания ремонтируются, экспозиции обновляются. У музеев появляются новые технические возможности.

Все это повышает интерес к выставкам. О чем говорят и цифры: в прошлом году, например, столичные музеи посетили 23 миллиона человек.

— Это астрономическая цифра, — подчеркнул Собянин. — Она свидетельствует о том, что наши музеи пользуются популярностью не только у москвичей, но и у гостей столицы.

Напомнил мэр и про городскую программу «Музеи — детям»: московские школьники могут посещать музеи бесплатно. Для них создали специальную образовательную программу, которая выходит за рамки школьной. На уроках в музеях побывали около полумиллиона учеников.

Сейчас в этой программе участвуют 92 музея и выставочных зала, которые курирует Департамент культуры города Москвы. Но с нового учебного года к ним присоединятся еще и частные музеи. Ученики школ и колледжей смогут бесплатно посетить, например, Еврейский музей и Центр толерантности, Международный музей нумизматики, музей «Огни Москвы» и Дом-музей Муравьева-Апостола.

Между тем в летнее время, признались руководители городских музеев, школьники ходят на выставки не так часто. Но дефицита в посетителях нет.

— Хотела поблагодарить правительство Москвы за то, что вы не просто принимаете решение, а прислушиваетесь к нашим просьбам, — сказала директор Дарвиновского музея Анна Клюкина. — Раньше в музеи можно было попасть бесплатно только каждое третье воскресенье месяца. Но со временем оказалось, что это не очень удобно: в одних музеях наплыв, а в других пусто. И вот было принято решение сделать бесплатную музейную неделю. Мы для себя выбрали четверг и не прогадали.

По словам Клюкиной, в прошлый четверг Дарвиновский музей посетили 12 тысяч человек. Музеи, участвующие в акции, сами определяют дни, в которые они работают для посетителей бесплатно. К слову, многие оставили воскресенье. Музейная неделя для горожан и гостей столицы — это всегда возможность познакомиться с новыми экспозициями, побывать в новых выставочных залах и интересных местах.

Еще один вопрос, который обсудили на встрече с мэром, — включение территорий музеев в программу «Мой район». Таким образом, все работы по благоустройству пройдут в одно время. И музейные дворы органично впишутся в единые ансамбли городских улиц и парков, которые приведут в порядок по программе «Мой район».

Также мэр на встрече с руководителями музеев вручил Никите Высоцкому грант в размере одного миллиона рублей на развитие Музея Владимира Высоцкого.

— Мы знаем, что Никита болеет музеем, — сказал Собянин, поздравив Высоцкого с 55-летием. — У него много интересных идей, часть из которых уже реализована.

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