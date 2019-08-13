Психолог: Не стоит надеяться, что в дополнительный выходной люди станут ходить в оперу

Федерация независимых профсоюзов России 13 августа выступила с предложением перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю, чтобы оптимизировать время труда и отдыха, передает RT. Инициативу обсуждают эксперты и политики.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, как сокращение рабочей недели отразится на россиянах с психологической точки зрения. Социальный психолог Алексей Рощин уверен, что наши граждане будут использовать дополнительный выходной не как время для отдыха, а как возможность дополнительно заработать.

— Идея сокращенной рабочей недели была бы хороша для тех, кто имеет вторую работу, для того чтобы уйти с первой и пойти на вторую. Надеяться, что в дополнительный выходной день люди станут ходить в оперу или слушать Брамса, не стоит, — считает эксперт.

Однако с психологической точки зрения работать в режиме, предлагаемом профсоюзами, было бы проще по одной простой причине: большая часть населения не любит работать.

— Работа — это труд, однокоренное к слову «трудно», а трудно — это тяжело, а тяжело — это неприятно. В данном случае это семантические слова с одним корнем. Если бы люди могли не работать, они бы не работали. Известны случаи, когда человек, получивший наследство или выигравший крупную сумму денег в лотерею, увольнялся с работы, — добавил собеседник.

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