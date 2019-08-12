Минтруд обяжет работников доказывать прохождение диспансеризации
Министерство труда и социального развития России подтвердило подготовку поправок в Трудовой кодекс, содержащих в числе прочего норму об обязанности работников подтверждать прохождение диспансеризации предоставлением работодателю соответствующей справки.
В случае принятия поправок в ТК появится норма, закрепляющая право работодателей закрепить в коллективном трудовом договоре либо локальном нормативном акте обязанность сотрудников подтверждать прохождение диспансеризации в предоставленный именно с этой целью день, свободный от выполнения служебных обязанностей.
При этом в Минтруде подчеркнули некорректность применения определения «выходной» к такому дню — речь идет именно о рабочем дне, в который сотрудники проходят диспансеризацию, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее в ведомстве подготовили поправки в ТК, наделяющие работников моложе 40 лет правом получать освобождение от служебных обязанностей на один рабочий день с сохранением среднего заработка для прохождения диспансеризации. Прежде речь шла о подобных гарантиях только для сотрудников в возрасте 40 лет и старше.
Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев поддержал данную инициативу.
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