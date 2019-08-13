Сергей Собянин оценил ход работ по благоустройству ЦАО и ЮВАО
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход работ по комплексному благоустройству двух округов города.
Во вторник, 13 августа, глава города побывал в Юго-Восточном и Центральном административных округах.
— Это новое рождение Капотни. С одной стороны, реконструируется завод, что тоже очень важно. С другой — все благоустраивается вокруг, — заявил он во время осмотра территории.
Сергей Собянин напомнил, что запланирована реконструкция поликлиники, а также дома культуры. Там благоустройство завершится к концу августа.
Кроме того, в этот день мэр Москвы узнал о ходе работ по благоустройству улиц Народной и Школьной. Они находятся в Таганском районе (ЦАО).
— В прошлые годы на Таганке уже были выполнены большие работы по благоустройству, — напомнил мэр столицы.
Закончат благоустройство улицы Школьной и прилегающих к ней территорий в сентябре этого года.
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