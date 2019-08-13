Суд разрешил допросить Порошенко с полиграфом
Суд дал разрешение на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко с помощью полиграфа. Об этом проинформировали в Государственном бюро расследований страны.
В ведомстве отметили, что проведение допроса таким образом возможно только при согласии экс-главы государства, пишет РИА Новости.
Напомним, Госбюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и ряда других высокопоставленных лиц Украины. Бывшему лидеру страны инкриминируют незаконный захват телеканала «Прямой», узурпацию судебной власти и легализацию преступных доходов на общую сумму 300 миллионов долларов.
Порошенко заявил, что не верит в беспристрастность следствия. В связи с этим он высказал готовность пройти проверку на детекторе лжи в эфире телеканала «Прямой».
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