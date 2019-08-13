Эксперты прокомментировали, приживется ли в России «четырехдневка»

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда и социальной защиты РФ предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Руководители исследовательских подразделений Superjob и HeadHunter рассказали «Вечерней Москве» о перспективах этой инициативы, возможных рисках и отношении к ней россиян.

Как сообщила «Вечерней Москве» руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова, половина опрашиваемых положительно смотрят на такую инициативу.

‎— Мы второй год подряд задаем вопрос экономически активному населению России старше 18 лет о переходе на четырехдневную рабочую неделю: поддерживают ли люди данное предложение? За — половина респондентов, 20 процентов затруднились ответить, треть — против. Последние считают, что в этой инициативе слишком много рисков, и не верят, что она будет реализована так, как это заявляется. Также мы спрашивали, может ли человек выполнить аналогичный объем работы за четыре дня, как за пять. Среди трудящихся россиян 76 процентов ответили, что для них это возможно, поскольку они будут более рационально использовать время. При этом часть опрашиваемых считает, что ввести четырехдневку можно, лишь увеличив количество рабочих часов в день, — рассказала Голованова.

Проводилось даже исследование, целью которого было выяснить, на что россияне, если государство эту инициативу поддержит, потратят освободившийся день.

— С семьей и детьми планируют его проводить 33 процента опрошенных, а каждый пятый респондент станет искать дополнительную работу. Таким образом, получается, что вместо того, чтобы работать меньше, многие просто возьмут дополнительную нагрузку, — подчеркнула Наталья Голованова.

Практика четырехдневной рабочей недели, по словам эксперта, уже существует в некоторых отдельных организациях. Но в целом по России это предложение вряд ли может осуществиться в ближайшее время. Из сотни опрошенных 13 августа 2019 года 96 ответили, что в их организациях переход на четырехдневную рабочую неделю не обсуждался. А среди тех, кто дискутировал об этом, инициативу не поддержал никто.

Руководитель службы исследований сервиса HeadHunter Мария Игнатова считает эту инициативу вполне осуществимой.

— Тема четырехдневной рабочей недели достаточно давно обсуждается. Наши соискатели настолько привыкли трудиться много, что не будут использовать дополнительный выходной по назначению, а попробуют новой работой увеличить свой доход. Многие не захотят трудиться четыре дня из-за боязни снижения заработка. Ведь для большинства соискателей зарплата — важнейший критерий при выборе работы, — пояснила Игнатова.

Но, по ее словам, сокращение рабочей недели на один день может негативно сказаться на объемах производимой предприятиями продукции.

— Я думаю, что эта инициатива, конечно, может быть реализована. Почему нет, ведь в некоторых странах мы видим уже такую практику. Например, Швеция — одна из первых стран, где начали внедрять четырехдневную рабочую неделю. Правда, люди стали трудиться не 8 часов, а больше. В нашей стране если и будет это вводиться, то не одномоментно — начнется с определенных сфер деятельности. Вот, например, если взять IT, то там людям сокращение недели не так важно, поскольку многие работают удаленно и по гибкому графику, — отметила Мария Игнатова.

По ее мнению, на себе такое новшество в первую очередь ощутят работники сферы производства.

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