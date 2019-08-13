Столичных подростков научат противостоять манипуляциям и травле
Новый курс интерактивных занятий для подростков «КОД твоей безопасности 2.0» запущен в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного Департамента труда и социальной защиты населения.
Уроки проводятся в рамках «Московской смены». Один из игровых модулей посвящен теме безопасного поведения в социуме и техникам противостояния вынужденному общению. В частности, рассматриваются вопросы толерантности, поведения в толпе, а также варианты предотвращения буллинга (травли — прим. «ВМ»). Основным вопросом данного направления является выявление манипуляций, которые часто становятся причиной нарушения поведения человека и его комфортного эмоционального состояния.
Кроме того, подростки узнают больше о социальном взаимодействии и научатся отстаивать свои права. Одним из применяемых на занятиях упражнений стал «Спасательный круг», включающий четыре источника помощи: хорошую самооценку, семью, хобби и круг друзей. Также участники оценили тренировку самооценки под названием «Поза героя», направленную на развитие самооценки.
Все занятия проводятся в игровой форме. Помимо изучения вариантов действий в той или иной ситуации, ребята разбирают законодательство в области ответственности за моральный, телесный и материальный ущерб.
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