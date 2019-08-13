Четырехдневную рабочую неделю назвали в Совете Федерации «красивой мечтой»
Нынешнее состояние российской экономики не позволяет перейти на четырехдневную рабочую неделю. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Он назвал данную инициативу «красивой мечтой на отдаленное будущее».
— Сейчас переход на четырехдневную неделю мог бы произойти только в том случае, если бы отечественная экономика была слаба и мы были бы не в состоянии загрузить своих работников принятой во всем мире пятидневной рабочей неделей, — сказал Рязанский.
Он добавил, что данный вопрос можно рассматривать в случае повышения производительности труда, роста промышленности, валового внутреннего продукта, уровня социальных гарантий, пишет РИА Новости.
Напомним, с предложением сократить рабочую неделю до четырех дней выступила Федерация независимых профсоюзов России. По мнению инициаторов, переход должен быть осуществлен с сохранением прежней заработной платы. Минтруд России заявил, что данный вопрос необходимо обсуждать вместе с работодателями и профсоюзами.
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